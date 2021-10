Zes op de tien Vlaamse kmo’s voorstander van verplichte vaccinatie personeel

Werkgevers mogen ook geen informatie opvragen over de vaccinatiestatus van hun werknemers. Bedrijven (met minimaal 50 werknemers) kunnen nu wel vragen naar de globale vaccinatiegraad bij hun werknemers via hun eigen arbeidsarts (of de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk), die toegang heeft tot de vaccinatiegegevens. Het gaat om gegevens over de collectieve vaccinatiegraad in het bedrijf, nooit individueel per werknemer. Die informatie kan de werkgever helpen om een passend welzijnsbeleid in de onderneming uit te werken.