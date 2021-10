11 poetswerkers betrapt op zwartwerk in Ghelamco Arena

Het Gentse arbeidsauditoraat, dat deel uitmaakt van het parket, en de sociale inspectie voeren nu een onderzoek naar de bewuste onderaanneming die de poetsmedewerkers tewerkstelde. “Enkel de betrokken firma is in het vizier, niet de ondernemingen en diensten die gebruik maken van het gebouw”, aldus de arbeidsauditeur.

Soortgelijke controles komen wel vaker voor in de schoonmaaksector. Het is een van de prioritaire sectoren in de strijd tegen sociale fraude. Waar de controles plaatsvinden, mogen de bevoegde diensten zelf beslissen.