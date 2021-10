Nederlandse provincie Groningen opgeschrikt door drie aardbevingen op één dag

De aardschok 's ochtends vond plaats in de buurt van Loppersum en had volgens metingen van het KNMI een kracht van 2,5. De tweede beving bevond zich 10 kilometer verderop en had een kracht van 1,8. Alle bevingen werden gemeten op circa 3 meter diepte.

Er is nog niet veel zicht op de schade die de bevingen hebben veroorzaakt. Sommige huizen zijn beschadigd en hebben scheuren in de muren, waardoor ze gestut moeten worden. Volgens het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) liepen er in 2020 al ruim 800 schademeldingen binnen na twee aardbevingen in Groningen. Het Staatstoezicht op de Mijnen waarschuwt dat er ook in de toekomst nog rekening gehouden moet worden met serieuze aardbevingen in het gebied, ook al is de gaswinning in Groningen drastisch verlaagd.