Abel Demeestere (22) uit Heverlee wint titel "Eerste kok van België": "Peter Goossens heeft me ontzettend veel geleerd"

Tijdens de jaarlijkse culinaire wedstrijd wordt op zoek gegaan naar 's lands beste talent in de keuken. Abel Demeestere haalde het van vier andere finalisten. Zij moesten allemaal drie gerechten klaarmaken: een voorgerecht met goudbrasem en langoustines, als hoofdgerecht konijn met drie garnituren en een saus, en een dessert met chocolade, flan, rolbiscuit en roomijs. Abel Demeestere werd er na enkele proefrondes door de jury uitgekozen als winnaar.

Abel Demeestere heeft het kooktalent van geen vreemden want Abel is de zoon van chef-kok Lieven Demeestere van restaurant Arenberg in Heverlee, dat één Michelinster heeft. Abel Demeestere werkt momenteel in het driesterrenrestauant Hof van Cleve van Peter Goossens in Kruisem. Hij dankt zijn overwinning naar eigen zeggen aan de sterrenchef: "Hij heeft me ontzettend veel geleerd over wat wel en wat niet te doen in de keuken. Dankzij zijn tips heb ik zeker kunnen scoren in deze wedstrijd."