Afghaanse vluchtelingen verlaten Ieper, "groep samenhouden was niet mogelijk"

De vrouwen en hun gezinnen worden nu overgebracht naar asielcentra in Sint-Truiden, Broechem en Kapellen waar hun aanvragen en papieren zullen worden opgevolgd. Dat ze van elkaar worden gescheiden, valt hen zwaar, vertelt Fatima: “We zijn erg droevig. We zijn hier al een maand samen en kenden elkaar daarvoor al omdat we samenwerkten.” Onderweg naar Sint-Truiden zal zij zal een tussenstop maken in een ziekenhuis in Leuven. De 27-jarige Afghaanse is meer dan 4 maanden zwanger.