Alle zorgberoepen moeten tarieven verplicht gaan afficheren: zowel in wachtzaal als op website

Gedaan met onverwacht hoge facturen bij bijvoorbeeld de tandarts of de kinesist. Want in de loop van volgend jaar moeten alle zorgberoepen verplicht de prijzen van hun behandelingen uithangen in hun praktijk. Ook op hun website moeten ze duidelijk maken hoeveel welke behandeling precies kost. Het wetsvoorstel van Gitta Vanpeborgh (Vooruit) is vanmiddag in de Kamercommissie Gezondheid goedgekeurd.