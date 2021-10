Antisemitische slogans gespoten op barakken in Auschwitz

Het Auschwitz Memorial wijst er op dat de beveiliging van het kamp - een enorm terrein van zo'n 170 hectare - voortdurend wordt uitgebreid. Maar het geld daarvoor komt uit het museumbudget en dat is tijdens de coronapandemie fors gekrompen, toen er veel minder bezoekers kwamen.

In 2009 was er al de stoutmoedige diefstal van het beruchte ijzeren opschrift "Arbeit macht frei" boven de poort van Auschwitz I. Het werd twee dagen later wel gerecupereerd. De opdrachtgever voor die diefstal was een Zweedse voormalige neonazi. Net als zijn Poolse handlangers is hij veroordeeld.