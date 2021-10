Antwerpen opent twee OverKop-Huizen waar jongeren terechtkunnen voor ontspanning én therapeutische hulp

Jongeren willen wel geholpen worden maar hebben problemen om zich kwetsbaar op te stellen. De stap naar externe hulpverlening ligt voor velen moeilijk. Ze zoeken liever oplossingen in de eigen vertrouwde omgeving. Een OverKop-Huis moet die leegte opvullen.



"Het is een plek waar jongeren kunnen spelen, maar waar ze ook een luisterend oor vinden. Zo is er professionele therapeutische hulp voor jongeren die het mentaal moeilijk hebben of minder goed in hun vel zitten", zegt OverKop huisverantwoordelijke van Habbekrats in Sint- Andries, Dries Boeye.