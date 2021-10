Samenwerking tussen gerechtsdeurwaarders en OCMW moet voorkomen dat schulden opstapelen

De lokale samenwerkingen in Antwerpen blijken nu zo'n groot succes, dat de Nationale Kamer het communicatieplatform heeft overgenomen. Vanaf nu zullen gerechtsdeurwaarders en OCMW's in heel het land dus samenwerken om ervoor te zorgen dat schulden niet zomaar opstapelen. "We hebben in Antwerpen al bij meer dan 1000 mensen kunnen verhinderen dat volledige inboedels in beslag genomen zouden worden. Ik ben dan ook heel fier dat wat we in hier geprobeerd hebben, nu wordt overgenomen in heel België", reageert schepen Tom Meeuws (Vooruit).