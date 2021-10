Bejaarde vrouw omgekomen bij brand in Hoeilaart

In de Hazendreef in Hoeilaart is maandagavond brand uitgebroken in een woning. De 81-jarige bewoonster is daarbij omgekomen. De brand ontstond in de woonkamer. Toen de brandweer van Overijse ter plaatse kwam, was er nog veel rook. In de woning vonden de brandweermannen het levenloze lichaam van de vrouw terug. Ze werd nog naar buiten gebracht, maar ze bleek al overleden. Het parket van Halle-Vilvoorde heeft het labo en een brandexpert ter plaatse gestuurd. Volgens de branddeskundige is de brand veroorzaakt door een brandende sigaret.