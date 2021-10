"De klap die ik kreeg was de laatste": Belgische danseres, die te gast was bij Ellen DeGeneres, getuigt over partnergeweld

Een boodschap die Jeny ook meegeeft is hoe vrouwen best met partnergeweld omgaan en hoe zij naar de situatie kijkt. Ze schrijft dat ze geen intimidatie en haat aanmoedigt: "Probeer geen wraak voor mij te nemen. Ik heb geen wraak nodig, ik moet me losmaken. Verlaat die persoon. (...) Voor alle vrouwen in dit soort situaties: zelfs als het naar jouw mening niet serieus is en je wordt verteld dat het huwelijk niet gemakkelijk is en dat je moet doorstaan, bij het eerste teken van geweld vertrekken. Ik had eerder moeten vertrekken!"