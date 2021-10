Solvay-families, diamantairs, bankiers en ex-CEO van VRT: meer details bekend over Belgen in "Pandora Papers"

Er raken meer details bekend over de Belgen die genoemd worden in de "Pandora Papers". Dat is een internationaal onderzoek rond belastingontwijking waar onder andere De Tijd, Knack en Le Soir aan meewerkten. Onder meer de families achter chemie-bedrijf Solvay worden genoemd. Zij zouden honderdduizenden aandelen voor tientallen miljoenen euro's herbergen in belastingparadijzen. Ook diamantairs, bankiers en ex-CEO van VRT Paul Lembrechts duiken op.