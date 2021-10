Versoepelingen bezoekregeling in Limburgse ziekenhuizen op komst

Ook in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt is de bezoekregeling versoepeld. "We vragen wel aan de bezoekers om maar maximaal 1 uur te blijven", vertelt Lieve Ketelslegers van het Jessa Ziekenhuis. Het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder denkt eraan de bezoekuren uit te breiden. Nu mag je er een patiënt bezoeken tussen 16 en 19 uur, mogelijks komen er daar nog uren bij.

Maar in sommige afdelingen van de Limburgse ziekenhuizen blijft er een uitzondering bestaan, denk maar aan de palliatieve afdeling of aan de kraamafdeling. In die laatste heeft minder bezoek tot meer rust geleid bij de nieuwe mama's en die voordelen willen ze daar houden. Sarah is enkele dagen geleden bevallen van haar tweede kindje in het Sint-Franciscusziekenhuis. “We genieten wel”, zegt de versbakken mama. “Dit is al mijn tweede kind. We merken wel dat het nu anders is dan voor de corona-uitbraak. We mogen nu minder bezoek ontvangen, maar dat vinden we niet zo erg.”

