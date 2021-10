Kweekvlees, waterzuivering en meer: BlueChem stelt chemische bedrijven voor op opendeurdag 

"Wij maken cultured meat. Dat wil zeggen dat we stamcellen proberen om te vormen tot echt vlees", legt Marijse Hulsbosch van Peace of Meat uit. "In België zijn we heel uniek en zijn we het eerste kweekbedrijf. Het is heel fijn dat we hier ruimten kunnen huren en dat we alles krijgen dat we nodig hebben om te groeien." Of we binnenkort ook al een gekweekte steak op ons bord zullen krijgen? "Ik gok dat zoiets binnen 5 à 10 jaar wel zal kunnen", zegt Hulsbosch.