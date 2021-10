Boeren protesteren in Gullegem om eerlijke prijzen te eisen

In Gullegem bij Wevelgem trokken enkele boeren met hun tractoren naar het distributiecentrum van Lidl. Ze probeerden er de vrachtwagens te hinderen die kwamen leveren of vracht ophalen. De actievoerders eisen betere prijzen voor hun producten, zoals varkenskweker Ludo Rolly: “De warenhuizen zijn in oorlog met elkaar, maar intussen maken ze wel gigantische winsten. Ze rekenen 10 euro per kilo vlees. Wij krijgen amper 1 euro. Terwijl we wel stallen moeten zetten en onderhouden, de varkens eten moeten geven, elektriciteit betalen, verluchtingsinstallaties neerzetten. Moderne slaven zijn we."

Bovendien is zijn geduld op: "Dit duurt nu al jaren. De regering doet gewoon niets. Constant overleggen en babbelen. Maar er verandert niks." Dat zegt ook het Algemeen Boerensyndicaat (ABS): “De retailsector heeft haar tijd gehad om gemaakte fouten recht te zetten. Maar dit gebeurde en gebeurt niet. Ze zetten gewoonweg hun quasi criminele praktijken verder."