Britney Spears bedankt #FreeBritney-beweging voor steun bij proces over voogdijschap: "Twee uur lang gehuild"

Bij een van haar vele filmpjes op Instagram schrijft Spears een woord van dank voor de #FreeBritney-beweging. Haar verhaal en het proces over die bedwindvoering hierover maken veel los in de VS. De #FreeBritney-beweging groeit procesdag na procesdag, zowel online als qua opkomst aan het gerechtsgebouw in Los Angeles. En voor die steun spreekt de zangeres nu voor het eerst expliciet haar dank uit, iets wat haar advocaat Mathew Rosengart ook al deed in de persconferentie meteen na de uitspraak van vorige week.

"Ik heb er geen woorden voor. Danzkij jullie en jullie volharding in de strijd om mij te bevrijden van het bewindvoerderschap... lijkt mijn leven nu in die richting te evolueren!!", schrijft ze. "Ik heb afgelopen nacht gedurende twee uur gehuild, omdat ik weet dat mijn fans de allerbeste zijn. Jullie voelen mijn hart, en ik dat van jullie: zo is het gewoon."