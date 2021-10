Commotie over Gents café dat cisgender mannen aan de deur zet: is dit discriminatie?

Is dit juridisch discriminatie, of niet? Professor discriminatierecht Evelyne Maes van de Universiteit Luik denkt dat het toch zo bekeken kan worden. "De Belgische wetgeving vertoont een hiaat omdat er geen lijst is van zaken die mensen mogen uitsluiten op basis van gender. Volgens de Europese richtlijn kan het tijdelijk als er een evenement is voor 1 doelgroep." Maes wijst erop dat dit vrijdagavond niet het geval was. Het evenement was toegankelijk voor alle mensen. "Daarnaast is het criterium dat gehanteerd wordt ook niet gerechtvaardigd. Of je cis bent of niet bepaalt juridisch gezien niet of je een gevaar vormt of niet."