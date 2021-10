Centrumlinks scoort bij lokale verkiezingen in Italië, uiterst rechtse Lega is grote verliezer

Zo mag centrumlinks de burgemeester leveren in Milaan, Napels en Bologna. Zowel in Napels als in Bologna hadden de sociaaldemocratische Partito Democratico (PD) en de Vijfsterrenbeweging als progressieve partijen hun krachten gebundeld, en dat bleek dus een succesvolle zet te zijn. "We tonen aan dat rechts te kloppen is", reageerde PD-voorzitter Enrico Letta. In Milaan, de economische hoofdstad van Italië, behoudt de huidige burgemeester Giuseppe "Beppe" Sala van de groene partij Europa Verde zijn sjerp.