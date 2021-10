Daar komen de draken weer: eerste beelden van "House of the dragon", opvolger van "Game of thrones"

Nu werkt HBO aan een nieuwe reeks, “House of the dragon”. Die gaat over een van de dynastieën, het huis Targaryen, waartoe ook de platinablonde "Mother of dragons" Daenerys/Khaleesi uit "Game of thrones" behoort, maar van haar is er nog lang geen sprake: het verhaal speelt zich twee eeuwen eerder af. Er is dus een nieuw blik acteurs opengetrokken.

Opnames gebeuren onder meer opnieuw in Groot-Brittanië en de komende weken ook in de Spaanse steden Cáceres en Trujillo. Ramin Djawadi componeerde weer de muziek; een van de regisseurs van "Game of Thrones" is ook aan boord. De serie komt in 2022 op televisie. Een eerste teaser moet de appetijt voor "goden, koningen, vuur en bloed" alvast aanscherpen.