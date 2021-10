Leerkrachten vertellen over carrièreswitch op Dag van de Leerkracht: "Er zit zoveel schoonheid in het beroep"

Kim Laurijssen uit Zandhoven is 34 jaar en zit momenteel in haar laatste jaar aan de AP hogeschool. Na een carrière van 10 jaar in de retail besliste ze een switch te maken, dat vertelde ze in "Start je Dag" op Radio 2 Antwerpen. "De dag dat ik mijn job verloor was eigenlijk een geluk bij een ongeluk. Ik heb besloten om mijn jeugddroom waar te maken en ik ben voor leerkracht Engels en Nederlands gaan studeren. Als tiener durfde ik niet aan die opleiding beginnen, want ik was veel te onzeker."