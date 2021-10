Zes maanden cel met uitstel boven hoofd van Wellenaar die das mishandeld zou hebben, verdediging ontkent alles

De verdediging pleitte dat de man uit Wellen volkomen onschuldig is. “Er is geen foto waarop te zien is dat onze cliënt een slag toebedeelt aan de das”, stelt advocaat Piet Schiepers. “Waarom heeft de fotograaf geen foto’s genomen van zo'n actie? Verder wijst de autopsie uit dat de das over de hele lengte van de rug letsels had. Dit kan onmogelijk veroorzaakt zijn door een of enkele stokslagen maar is waarschijnlijk het gevolg van een aanrijding door een voertuig. Het is niet omdat mijn cliënt jager is dat hij ook een dierenbeul is. Zonder enig onderzoek is hij op de dag van de feiten door diverse publieke figuren veroordeeld. Hij is zelf een groot slachtoffer in deze hetze", besluit Schiepers.

Het vonnis in de zaak volgt op 2 november.