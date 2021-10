Moskeeën en kerken zullen opnieuw erkend kunnen worden na controle, beslist Vlaamse regering  

De Vlaamse regering zal opnieuw geloofsgemeenschappen als moskeeën en kerken kunnen erkennen. Daarover is de regering het eens, en ligt een decreet voor in het parlement. Het is van 2013 geleden dat er nog een moskee werd erkend. Nu zijn er nieuwe criteria uitgewerkt: er zal bijvoorbeeld gecontroleerd worden of er buitenlandse invloed is op lokale geloofsgemeenschappen die erkend willen worden.