Dertiger uit Mol veroordeeld tot 2 jaar cel voor de onmenselijke behandeling van zijn kinderen

Een dertiger uit Mol is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn drie minderjarige kinderen. Uit onderzoek bleek dat de man zijn kinderen regelmatig sloeg, niet alleen met zijn handen, maar ook met stokken of schoenen. Het was uiteindelijk de zorgleerkracht van de kinderen die alarm sloeg en naar de politie stapte. Op dat moment waren de kinderen tussen 7 en 9 jaar oud.

De man werd in juni 2021 opgepakt, sindsdien zit hij in de gevangenis. Nu is hij veroordeeld tot twee jaar cel en moet hij elk van zijn kinderen een schadevergoeding van 2.500 euro betalen. Aan de moeder van de kinderen, met wie hij in een vechtscheiding verwikkeld was, moet hij 600 euro betalen.