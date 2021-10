Drie mannen betrapt op diefstal van varkenskarkassen in Bornem

Een Roemeense transportfirma vervoerde regelmatig karkassen van een slachthuis uit Kortrijk naar Duitsland. Bij aankomst merkten ze al meerdere keren dat er karkassen ontbraken. "Uit onderzoek bleek dat het transport halt hield in Bornem, terwijl er ook een Roemeense koelbestelwagen in de buurt was. Daar hebben we de situatie vrijdag in de gaten gehouden, waarna we de daders op heterdaad konden betrappen", vertelt Elke Wauters van politiezone Klein-Brabant.

Het gaat om drie Roemenen die telkens een deel van de karkassen overlaadden in een koelwagen. "Het is niet duidelijk wat precies de bedoeling was of waar de karkassen naartoe gebracht werden. Het zou natuurlijk kunnen dat men de karkassen stal om ze verder te verkopen en er zo geld mee te verdienen", zegt Wauters.