Laat de technische storing ons niet afleiden van het echte probleem: hoe toxisch is Facebook?

De fuzz en de buzz rond de storing bewijst nog maar eens hoe oppermachtig Facebook als communicatiebedrijf is. Quizvraag: hoeveel WhatsAppberichtjes sturen wij allemaal wereldwijd naar elkaar elke dag? Daarnaast bepaalt Facebook hoe we nieuws consumeren, hoe en wat we lezen over onze vrienden in de app. Facebook is in bepaalde delen van de wereld, zoals Indië, de toegang naar het internet. Of gewoon het internet. Nog een voorbeeld: elke dag gebruiken 500 miljoen mensen Instagram Stories, de video's die verdwijnen na 24 uur.