Gedicht "Leefkracht" van Lindah Nyirenda siert affiches in Gentse binnenstad: "Om de ruim 9.400 leerkrachten te bedanken"

Lindah Nyirenda is ook zelf leerkracht en haalde ook inspiratie bij haar collega's. Zo deed ze een interim in basisschool Het Kompas in de Gentse Rabotwijk. "Ik zou het gedicht graag opdragen aan de directrice daar die enorm veel voor de kinderen doet, en ook voor de wijk." Binnenkort gaat Lindah ook aan de slag als gastdocent aan de LUCA School of Arts in Gent. Intussen speelt ze als actrice ook de hoofdrol in de productie Killjoy Quiz in het NTGent.