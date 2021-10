Geel zoekt vrijwilligers om fietslessen te geven aan volwassenen

"We zijn er de eerste keer ook van geschrokken om te zien hoeveel mensen er eigenlijk niet kunnen fietsen", zegt Kristof Daems, hij zet zich al vier jaar in als vrijwilliger om volwassenen te leren fietsen in Geel. "Sommigen hebben het ooit wel geleerd maar zijn het verleerd, anderen kregen nooit de kans om het te leren of hadden het niet nodig. De meeste kandidaten zijn vrouwen. Velen kregen in hun thuisland niet de kans om het leren", aldus Daems.