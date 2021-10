Grootste meer van West-Europa uit laatste ijstijd ligt in Oost-Vlaanderen: "Je vindt hier schelpen van 12.000 jaar oud"

Na de ijstijd droogde het meer op maar bleef het gebied wel drassig. "Het is zo dat oudere bewoners van deze streek zich nog herinneren dat je hier na hevige regen met een bootje kon varen over de akkers", zegt Luc Bautens. "De grond is vochtig gebleven maar monniken van de abdij van Boudelo, die even verder lag, hebben wel succesvol gronden drooggelegd." De abdij is tijdens de godsdienstoorlogen afgebroken, de monniken zijn gevlucht naar Gent, waar ze een onderkomen vonden in het Baudelohof.

