Hoe win je de Nobelprijs voor Literatuur? En wordt het dit jaar Murakami of niet? 

Binnen de Zweedse Academie van 18 mannen en vrouwen is er een Nobelcomité van 5, dat voor 3 jaar wordt verkozen. Dat comité verzamelt de kandidaturen, dat zijn er vaak meer dan 200, tegen eind januari. In april kiest het Comité 15 tot 20 namen van kanshebbers. In mei wordt dat lijstje ingekort tot vijf. In de zomermaanden gaan dan alle 18 leden van de Academie naarstig aan het (her)lezen. In september wordt er vergaderd en begin oktober komt het Comité dan met een winnaar voor de pinnen. Die krijgt zijn of haar prijs uitgereikt in december in Stockholm.