"Klimaatrobuuste" bomen winnen terrein: "Mediterrane soorten met kleine blaadjes ideaal voor steden van de toekomst"

Ook bij particulieren is een verschuiving bezig. Dat merken ze bij boomkwekerij De Bruyn in Begijnendijk. "Steeneiken zien we vaker. Die zijn bovendien goed snoeibaar. Maar ook kurkeiken zijn in opmars: we zagen hier vroeger niet, en zij doen het heel goed nu. Dan is er de sophora of honingboom, die bovendien bijen lokt. Wat ook meer gekozen wordt in tuinen, is albisia," vertelt Jean de la Kethulle, die advies geeft een particulieren en openbare besturen.



Er is de voorbije decennia trouwens al een lichte verschuiving geweest: "Een boom die al opgang heeft gemaakt en die we allemaal kennen, is de catalpa of trompetboom. 40 jaar geleden klonk het nog dat hij hier niet goed gedijt, omdat het een boom uit het zuiden is. Denk ook aan de plataan die we hier 100 jaar geleden nauwelijks zagen."