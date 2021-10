Hoog tijd voor het klimaatinkomen

Een deel van de uitstoot valt al onder de Europese emissiehandel (ETS) waarvan de opbrengst via een veiling jaarlijks naar de lidstaten vloeit. In coronajaar 2020 bracht die veiling in “emissierechten” België 356 miljoen euro op aan een gemiddelde prijs van 24,33 euro. De waarde van die “emissierechten” is dit jaar gestegen van 33,69 euro naar 62,88 euro. Samen met de heropleving van de economie zal dit bij benadering 1 miljard opleveren.



Om het gebruik van fossiele brandstoffen verder af te bouwen, wil Europa de emissiehandel ook nog uitbreiden naar de transportsector en gebouwen. Hoe die uitbreiding er komt is nog lang niet beslist, maar ook deze extra opbrengsten zullen naar de lidstaten vloeien, en volgens een eerste voorzichtige schatting zou België hierdoor jaarlijks aanspraak maken op 1,2 miljard euro.

Daarnaast bestaat de Belgische energieprijs niet alleen puur uit de energiekost, maar ook uit accijnzen, btw, netwerktarieven etc. Een rationeel deel hiervan kan ook worden aangewend, zoals trouwens enkele huidige voorstellen suggereren.



Dan rest nog de “olifant in de kamer”: In een recent artikel verwees Yelter Bollen, beleidsexpert klimaat en milieufiscaliteit bij Bond Beter Leefmilieu, naar de huidige subsidiëring van fossiele brandstoffen. In ons land bedraagt dit jaarlijks €13 miljard ofwel 1 128 euro per Belg. Als je weet dat een gemiddeld gezin een energiefactuur heeft van 2 623 euro, zou het heroriënteren van die subsidies een wereld van verschil kunnen maken.

Kortom, er zijn heel veel manieren om het Klimaatinkomen te financieren, en de rest kan worden ingezet om innovatieve industrieën en KMO’s te steunen in hun weg naar duurzaamheid, stimulerend beleid te voeren om onze huizen energieneutraal te maken en ervoor te zorgen dat dit op een transparante en faire manier gebeurt.

Waar wachten we nog op?