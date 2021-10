"Krullen" op hoogspanningslijn Kinrooi-Maaseik moeten vermijden dat vogels tegen de lijn vliegen

Van de 5.600 kilometer hoogspanningslijnen in ons land ligt 325 kilometer in zones waar er veel vogels zijn of voorbijtrekken, en waar dus ook veel slachtoffers vallen, onder meer meeuwen en meerkoeten. Maar uit proeven die in West-Vlaanderen gedaan zijn, blijkt dat het aanbrengen van die vogelkrullen voldoende is om het aantal vogelslachtoffers drastisch te verminderen. En daarom wordt de techniek nu ook op andere plaatsen toegepast zoals bijvoorbeeld in Maaseik.