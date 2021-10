Werkzoekenden volgen horecaworkshop in Genk: "Aantonen dat horeca een prachtige stiel is"

“Ik ben echt op zoek naar een job in de horeca”, vertelt een jonge vrouw. “Ik heb al ervaring bij Giuliano in Maasmechelen en Hasselt en werkte ook al in het Hasseltse 5th Avenue. Vandaag heb ik geproefd van een job als barvrouw en dat was een fijne ervaring. Maar mijn hart ligt in de keuken. Ik heb kennis gemaakt met enkele werkgevers en hoop snel iets van hen te horen.”

“Eigenlijk heb ik weinig horeca-ervaring”, geeft een vijftiger toe. “Maar ik ben bereid om bij te leren. We hebben vandaag cocktails mogen maken en crème brûlée bereid, en dat ging me goed af. Al voel ik me toch nog wat onzeker en zou ik eerder een job als afwasser overwegen. De stap zetten naar de zaal zou wel kunnen volgen, onder de voorwaarde dat ik goed word begeleid.”