In Mechelse bibliotheek kan je mensen uitlenen in plaats van boeken

“De Levende Bibliotheek bestaat uit mensen van vlees en bloed die op een bepaald moment in hun leven iets bijzonders hebben meegemaakt, door een moeilijke periode zijn gegaan of iets uitzonderlijks hebben gepresteerd, en die hun levenslessen en -ervaring willen delen.

In tijden van toenemende polarisering lijkt het ons belangrijk dat we Mechelaars blijven samenbrengen en elkaar laten ontmoeten. Door het delen van ervaringen ontstaat er ook meer begrip voor elkaar”, zegt gemeenteraadslid Rina Rabau (VLD-Groen-M+).