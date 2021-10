Indiase minister van Transport wil "irritante" claxons vervangen door "rustgevende" muziek

India heeft enkele van de lawaaierigste steden ter wereld, waar bussen, vrachtwagens, motoren, auto's, tuk-tuks en riksja's, met een heel eigen rijstijl, strijden om ruimte op overvolle wegen. De claxon speelt daarbij vaak een belangrijkere rol dan het gaspedaal of de achteruitkijkspiegel, en wordt vooral gebruikt om andere bestuurders aan te manen je voorrang te verlenen.

Heel wat vrachtwagens in India hebben zelfs teksten als "Horn OK Please" of "Blow Horn"" op de achterkant van hun voertuig geschilderd, waarmee ze aangeven aan andere voertuigen dat ze best toeteren wanneer ze in de buurt komen of willen inhalen.

Het plan klinkt misschien wat gek maar kan zeker positieve gevolgen hebben. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kan lawaaihinder leiden tot gehoorverlies, cardiovasculaire problemen, cognitieve stoornissen, stress en depressie.