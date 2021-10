"Pano" onderzoekt buitenlandse invloed op Belgische moskeeën, moslims getuigen: "Heb uitleg moeten geven op ambassade"

De Belgische afdeling van Diyanet krijgt dus de vraag om informatie over Gülenisten te verzamelen, en door te geven aan het Diyanet-ministerie in Turkije. “Het was een tijd van boycot, van bedreigingen, haatberichten. Je was niet meer welkom in de moskee, maar ook niet in de Turkse buurten links en rechts”, vertelt een Gülen-aanhanger over die periode. “Je telde niet meer mee in de maatschappij.”

Volgens de Gülenisten werd er informatie over hen verzameld via moskeeën. “In 2016 durfde ik niet meer naar de moskee te gaan voor mijn eigen veiligheid. Er was geen plaats meer voor ons”, zegt een van hen. Een aantal Gülenisten in ons land spanden daarom een rechtszaak aan tegen Diyanet. Volgens hun advocaat Johan Heymans is het “zeker dat Diyanet-imams betrokken zijn geweest bij het verzamelen van informatie” over hen, informatie die vervolgens werd doorgegeven aan Turkije.