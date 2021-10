Sociale Energiesprong: isolerende gevels in recordtempo tegen sociale woningen in Hoeselt geplakt

"Het unieke aan dit verhaal is inderdaad dat de mensen in de woning kunnen blijven terwijl men aan de werken bezig is", beaamt Carien Neven, voorzitter van sociale huisvestingsmaatschappij Cordium. "De tijd dat men in de woning zelf aan het werk is, wordt gereduceerd tot 9 dagen. Als wij dit soort renovatie zouden doen op de oude manier, dan zouden we de mensen gedurende een aantal weken of zelfs maanden in een andere woning moeten laten wonen." Nu worden de panelen al in een atelier gemaakt en daarna rond de woning geplaatst.