Kachelverkoper Sammy: "Mensen schuiven aan voor een kachel als op zondagochtend bij de bakker voor pistolets"

Op het etalageraam van kachelwinkel Mony & Zonen in Wilsele staat in grote letters te lezen: "Ook zo geschrokken van je energiefactuur? Koop nu je pelletkachel!" Volgens één van de uitbaters van de zaak Sammy Moh Moh is het aantal mensen dat een kachel wil kopen, ongezien groot. "Het is als zondagochtend bij de bakker."

Beluister hier het gesprek met Sammy op Radio 2 Vlaams-Brabant: