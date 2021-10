Kinderboekenprijzen uitgereikt: Gouden Griffel voor Pieter Kolwijk en Gouden Penseel voor Ludwig Volbeda

De Gouden Griffel, de prijs voor het best geschreven Nederlandstalige kinderboek, is dit jaar voor Nederlander Pieter Koolwijk en zijn verhaal "Gozert", over een jongen met een denkbeeldige vriend. Volgens de jury is Pieter Koolwijk "heer en meester" in het balanceren van fantasie en werkelijkheid. "Koolwijk bewijst dat verbeeldingskracht recht heeft op een plek in de realiteit."