Krakers moeten Caermersklooster in Gent binnen acht dagen verlaten

De "Pandemisten" reageren erg teleurgesteld. “Dit is een grote stap achteruit tegenover veertig jaar geleden, toen het bestuur luisterde naar de krakers. Onze overheden moet betaalbaar wonen als recht te garanderen. Het is niet omdat in deze zaak de rechter niet ingaat op het grondrecht wonen, dat de nood verdwenen is en dat andere rechters dit niet zullen doen.”

Op 24 oktober organiseren de krakers dan ook een volksraad, waarop alle Gentenaars welkom zijn, om het te hebben over de wooncrisis en de verkoop van publiek patrimonium in Gent.