Laagdrempeligheid maakt groot verschil in het Kortrijkse OverKop-huis

Kortrijk opent vandaag een OverKop-huis waar kwetsbare jongeren tot 25 jaar terecht kunnen voor een luisterend oor, een activiteit of professionele therapeutische hulp. In Oostende is er al een tijdje zo’n plek, naast Kortrijk staan er ook nog West-Vlaamse OverKop-huizen in de steigers in Poperinge, Ieper en Menen.