Enchanté: Leuvense handelaars trakteren wie het niet breed heeft

"Leuven is een warme stad en dat voelen we meteen bij de handelaars die we voor de actie contacteerden", zegt Brigiet Croes van Enchanté Leuven. "De meeste handelaars antwoorden meteen ja op onze vraag." Dat maakt dat de organisatie een heel uitlopend aanbod heeft. Zo kunnen mensen terecht in een frituur, een paar koffiebars, enkele café's, een fietsenmaker, een broodjeszaak en zelfs een apotheek en een feestzaal. "De handelaars kunnen heel veel doen', zegt Brigiet Croes. 'We vragen aan de handelaar om een gratis dienst ter beschikking te stellen die eigenlijk geen moeite kost. Dat kan heel divers zijn. Zo kan je je in de inkomhal van Museum M even komen opwarmen. In sommige zaken kunnen mensen naar het toilet gaan of hun gsm opladen of bijvoorbeeld eten voor een baby opwarmen. Ook handelaars die voedingswaren aanbieden doen mee en schenken bijvoorbeeld hun overschotten weg."

Om het aanbod bekend te maken werkt Enchanté Leuven samen met de stad Leuven, het CAW en het OCMW. Maar ook vanuit de verschillende buurtcentra, armoedeorganisaties en de organisaties die met de nachtopvang voor daklozen bezig zijn, worden mensen doorverwezen naar de deelnemende handelaars. Er zijn stadsplannetjes beschikbaar waarop mensen kunnen zien waar ze terecht kunnen. Daarnaast hebben de deelnemers een grote sticker van Enchanté op hun uitstalraam kleven. Voor elke dienst die de handelaar aanbiedt, is er een logo, zodat je meteen ziet waarvoor je bij hen terecht kan.