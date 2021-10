Lommel wil vakantiepark Blauwe Meer laten ontruimen: “We bereiden de nodige juridische stappen voor”

Volgens schepen van Toerisme Karel Wieërs (N-VA) is er niet altijd gebouwd zoals het hoort: “Men bouwt een zwembad, maar dat is niet gebouwd volgens de stedenbouwkundige verplichtingen. Ja, dan ben je in de fout. Heb je daar woningen geplaatst die niet aan de wettige woonkwaliteit voldoen? Dan ben je in de fout.”

Nog volgens de schepen zijn er ook problemen met betalingen en met de woonkwaliteit. Ook mensen die er voor een jaar een vakantiehuisje of mobilhome huren, klagen bij de stad.