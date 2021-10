Meelooptraject laat kandidaat-schooldirecteurs proeven van de job: "Van boekhouding tot soep uitdelen"

Niet alleen het beroep van leerkracht is een knelpuntberoep, ook dat van schooldirecteur. Daarom worden er in heel Vlaanderen meelooptrajecten voor kandidaat-directeurs georganiseerd. Iemand die twijfelt of het ambt van schooldirecteur iets voor hem of haar is, kan zo enkele maanden meelopen met een ervaren directeur. Leerkracht Inge Soenen loopt zo al een tijdje mee met directeur Philippe Gryson van Freinetschool de Torteltuin in Poperinge.