Energieleverancier Mega verhoogt nu ook voorschotfactuur van klanten met vast tarief

"Beschermingsmaatregel"



Volgens Gaëtan Malfeyt van Mega komt de aanpassingen er om klanten te beschermen. "In de toekomst zullen wij het contract van deze klant moeten hernieuwen naar een hoger tarief. Daarnaast stijgt zijn verbruik ook al enkele jaren waardoor het voorschotbedrag niet in lijn ligt met de werkelijke kosten. Door nu het voorschot op te trekken, vermijden we verrassingen bij de jaarafrekening." Volgens Mega veroorzaakt ook het thuiswerk een hoger verbruik en zijn de verhoogde voorschotfacturen daardoor te verantwoorden.

De klant bepaalt

"De inspecteur" is het niet eens met die praktijk. Het contract van Hannes loopt pas in maart af. Nu al anticiperen op hogere kosten die pas vanaf dan aangerekend worden, lijkt hem voorbarig.

Maar Malfeyt verdedigt de aanpak van Mega: "We voorspellen dat het nieuwe tarief 3 tot 4 keer hoger zal liggen. We weten ook dat de energieprijzen niet zullen zakken voor het einde van de winter. We willen niet dat klanten fors zullen moeten bijbetalen."

Ook CREG niet akkoord

"De inspecteur" benadrukt dat je als klant niet verplicht bent om het hogere voorschottarief te aanvaarden. Ook de CREG, de federale waakhond van de energiesector, zegt aan de redactie van "De inspecteur" dat het vreemd is dat klanten met een vast tarief een dergelijk voorstel krijgen, nog voor hun huidige contract afloopt. "Wie voorlopig geniet van een vast tarief, moet op beide oren kunnen slapen."