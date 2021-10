Twee informateurs aangewezen om regeringsonderhandelingen in goede banen te leiden in Nederland

De Tweede Kamer moest het licht nog op groen zetten voor de opdracht van de informateurs Remkes en Koolmees. De oppositiepartijen staken hun scepsis niet onder stoelen of banken. SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen herinnerde eraan dat het ontslagnemend kabinet gevallen was over de "toeslagenaffaire" (het schandaal waarbij gebleken was dat duizenden gezinnen onterecht van fraude waren verdacht en hun kinderopvangtoeslag hadden moeten terugbetalen). Dat dezelfde partijen die voor die affaire verantwoordelijk waren nu een doorstart zouden maken, noemde ze "verschrikkelijk voor de gedupeerde ouders". PVV-leider Geert Wilders was nog scherper. "Dezelfde bende gaat gewoon door," zei hij.

Verder kwamen er nog incidenten ter sprake die zich tijdens de kabinetsformatie hadden voorgedaan, zoals de kwalijke roddelpraatjes over het mogelijke drankgebruik van informateur Remkes ("een borrel te veel"). Dat gerucht was verspreid door een woordvoerder van D66, en partijleider Sigrid Kaag moest zich daarvoor verantwoorden. Kaag zei dat ze meteen tussenbeide was gekomen en dat de woorden ook snel waren teruggenomen.

Toch keurden de meeste leden van de Tweede Kamer de nieuwe informatieronde uiteindelijk goed. Niet alleen de vier partijen van het ontslagnemend kabinet deden dat, maar ook PvdA, GroenLinks en nog zes kleinere fracties.