Nieuw bedrijvenpark in Maaseik: voormalig textielbedrijf Mefil maakt plaats voor 22 bedrijfsunits

"Het unieke aan het nieuwe bedrijfsterrein in Maaseik is eigenlijk dat het gaat om een 'bedrijfsverzamelgebouw' waarvoor we een oud textielbedrijf gebruiken",vertelt Roel De Rijck van Breugelmans Invest, de initiatiefnemer van het project. "De uitwendige structuur van dat textielbedrijf behouden we maar binnenin komen er een twintigtal units met verschillende oppervlakten. Door het ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen we ook kleinere oppervlakten ter beschikking stellen en dat is zeker interessant voor startende ondernemingen."

(lees verder onder de foto)