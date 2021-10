Nieuw stadsbestuur van Eeklo heeft eed afgelegd

Burgemeester Luc Van De Velde heeft veel geloof in de nieuwe coalitie. "Het is een team dat enthousiast vooruitkijkt", vindt hij. En dat vooruitkijken is ook nodig. "We zijn een paar weken verloren, we hebben even stilgestaan. Dus er is veel werk aan de winkel. We moeten de draad weer oppikken en we hebben geen tijd te verliezen."

Ook Koen Loete van CD&V zit in het nieuwe bestuur. Loete was van 2007 tot 2018 burgemeester en kwam na verkiezingen van 2018 in de oppositie terecht. Maar nu zit hij dus weer in de meerderheid, als schepen. "En dat voelt goed", reageerde Loete.