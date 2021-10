Omgevallen boom beschadigt graven in Zuidschote

“We zullen de zaken bespreken met de verzekering, zodat de nabestaanden hier niet het slachtoffer van worden. We zullen nagaan over welke graven en concessies het gaat, zodat we contact kunnen opnemen met de concessiehouders”, reageert schepen Ives Goudeseune (Vooruit). “We zullen de gezondheidstoestand van de bomen nagaan en indien nodig zorgen voor vervanging. Eventueel door een andere soort.”