Eerste geneesmiddel ooit tegen dengue ontwikkeld in Vlaanderen: 100 miljoen zieken per jaar kunnen er baat bij hebben

Het denguevirus dat knokkelkoorts veroorzaakt, circuleert in zowat alle (sub)tropische gebieden, maar vooral in Latijns-Amerika en Azië. Het zijn ook de natuurlijke leefgebieden van de mug (Aedes aegypti) die het virus overdraagt. Maar door de klimaatopwarming is de kans reëel dat de mug ook meer en meer in Europa zal opduiken. Op het Portugese eiland Madeira is ze intussen al ingeburgerd, en worden bezoekers gewaarschuwd voor de risico's van dengue.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) neemt het denguevirus alvast ernstig. In 2019 stond het virus in haar lijstje met 10 grootste bedreigingen voor de wereldwijde volksgezondheid.